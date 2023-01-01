участники открытого голосования
ТОП-15 изображений, созданных студентами петербургских вузов с помощью Kandinsky. Голосование окончено.
О проекте
О проекте
Экология в городе
А что мы оставим после себя? Сохраняй чистоту и береги природу
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Автор:
Анна Фёдорова,
СПГХПА им А. Л. Штиглица
Позволь макулатуре переродиться
Рыбам нужен дом побольше
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Автор:
Ирина Пешкова,
СПБГУПТД, ИГД
Оставляйте белкам орехи, а мусор — урне
Автор:
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Ольга Синькова,
СПбГУПТД, ИГД
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Билет в один конец
София Заколпская,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Автор:
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Автор:
Ангелина Леметти,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
жизнь без наркотиков
Наркотические махинации ведут к деформации
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Автор:
Арина Мамонтова,
СПбГЭУ
Взгляни на мир. Он ведь прекрасен...
Оставь зависимость позади
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Автор:
Арина Мамонтова,
СПбГЭУ
Остановись, пока не исчезло твоё отражение!
Автор:
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Ангелина Леметти,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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Останови распространение. Останови зло
Елизавета Панина,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Автор:
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Автор:
Анжелика Насибулина,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Достижения прошлого — основа будущего
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Евгения Добрякова,
Университет ИТМО
Достижения прошлого — основа будущего!
Спасибо Петру Великому за мой прекрасный город!
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Автор:
Евгения Добрякова,
Университет ИТМО
Нрав царя, что Петроград возвёл,
Навек в его проспектах сохранен!
Автор:
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Егор Камнев,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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Пётр Первый.
Новые горизонты
Диана Щербакова,
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Автор:
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Автор:
Валерия Котова,
СПбГУПТД, ИГД
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*Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 ноября 2023 года. В нём приняли участие 129 тыс. пользователей. 60% опрошенных — мужчины, 40% — женщины. Организаторы исследования — Сбер и медиахолдинг Rambler&Co.

** Данные получены в ходе исследования СберСтрахование жизни накануне Международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AIJourney). Опрос проводился в ноябре 2023 года.

*** Данные получены в ходе исследования СберСтрахование жизни накануне ХХ Международного банковского форума в Сочи. Опрос проводился в сентябре 2023 года.
Реклама, ПАО Сбербанк
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: Kandinsky
Дизайнер: Ольга Сергеева

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