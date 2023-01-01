*Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 ноября 2023 года. В нём приняли участие 129 тыс. пользователей. 60% опрошенных — мужчины, 40% — женщины. Организаторы исследования — Сбер и медиахолдинг Rambler&Co.
** Данные получены в ходе исследования СберСтрахование жизни накануне Международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AIJourney
). Опрос проводился в ноябре 2023 года.
*** Данные получены в ходе исследования СберСтрахование жизни накануне ХХ Международного банковского форума в Сочи. Опрос проводился в сентябре 2023 года.