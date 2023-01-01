В Петербурге выступят лучшие синхронистки России. Но не в купальниках, на коньках

Мужской фактор. Кому пора к андрологу

Цифровой мегаполис. Почему большой город живет благодаря мобильной связи

В какой вуз поступать в 2024 году? Подсказка для тех, кому важен результат

Образ будущего. Как жизнь и город изменятся через 30 лет?