— Я прошла обучающий курс Сбера по работе с Kandinsky, так как до этого у меня вообще не было опыта в генерации картинок. Он мне очень помог. Благодаря ему я научилась правильно прописывать промпты, а главное — узнала о сервисах для генерации.



Самым сложным и в то же время интересным было именно создание промптов, так как ты никогда не знаешь, что получится. Тебе всегда кажется, что ты прописал всё, что мог, но каждый раз убеждаешься, что над формулировками ещё можно поработать. И какое же это удовольствие, когда после часа дописывания и переписывания запроса на экране возникает желанный результат!