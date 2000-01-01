Социальная реклама, созданная с помощью нейросети Сбера Kandinsky, появится в Петербурге. Её авторами стали молодые жители города — участники проекта «СделAI лучше». Победителей выбирало не только профессиональное жюри, но и читатели «Фонтанки» в ходе открытого голосования.
Петербургские студенты рассказали, что их вдохновило на создание социальной рекламы
«Фонтанка» представляет идеи, набравшие максимальное количество голосов, и их авторов.
Проект стартовал ко Дню российского студенчества. Испытать свою креативность решились почти 300 учащихся вузов города. При помощи искусственного интеллекта они создали около 500 творческих работ на важные социальные темы. Экспертный совет отобрал 15 концепций, а уже среди них интернет-пользователи определили лучшие.
Победительницей проекта стала Арина Мамонтова, первокурсница Санкт-Петербургского государственного экономического университета, с работой
«Наркотические махинации ведут к деформации».
— Я учусь на направлении «Реклама и связи с общественностью». Проект Сбера «СделAI лучше» для меня оказался первым профессиональным толчком: я подумала, что смогу пополнить своё портфолио в случае победы. Мне кажется, что я творческий человек: голова постоянно занята новыми идеями, стараюсь проявлять инициативу — и мне это нравится. Участие в проекте однозначно дало новые перспективы в развитии.
На создание плаката ушла целая пара — полтора часа. Kandinsky точно создал то изображение, которое было в моей голове. А лозунг я придумала на основе любимого приёма — каламбура. Правильно подобранная гамма цветов, слоган, который полностью совпадает с картинкой и легко запоминается, и, самое главное, лаконичность — вот, думаю, залог успеха этой работы.
Второе место заняла студентка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» София Заколпская с идеей
«Рыбам нужен дом побольше».
— Я прошла обучающий курс Сбера по работе с Kandinsky, так как до этого у меня вообще не было опыта в генерации картинок. Он мне очень помог. Благодаря ему я научилась правильно прописывать промпты, а главное — узнала о сервисах для генерации.
Самым сложным и в то же время интересным было именно создание промптов, так как ты никогда не знаешь, что получится. Тебе всегда кажется, что ты прописал всё, что мог, но каждый раз убеждаешься, что над формулировками ещё можно поработать. И какое же это удовольствие, когда после часа дописывания и переписывания запроса на экране возникает желанный результат!
В тройку лидеров также вошла Ирина Пешкова из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Название её работы —
«Позволь макулатуре переродиться».
— В метро часто можно увидеть пассажиров, читающих прессу по пути на работу. Потом эти газеты просто выбрасывают. Мне очень грустно видеть это, вот почему я решила сделать плакат на тему переработки бумаги.
Было интересно работать с искусственным интеллектом. Правда, ушло много времени, прежде чем я получила задуманный результат. Помог курс «Генеративное искусство». Я рада, что у меня появилась такая возможность — показать себя и получить новый опыт. Уверена, что продолжу использовать нейросети, чтобы расширить сферу своих профессиональных компетенций.
Отдельно экспертный совет отметил работу Евгении Добряковой из Университета ИТМО. Студентке удалось показать связь истории и современности под лозунгом
«Достижения прошлого — основа будущего!»
— Очень интересно, что дальше ждёт работы победителей. Моя работа стала призовой именно по мнению жюри — это мощный толчок к дальнейшей деятельности.
Когда мне пришло письмо на почту, я сначала прыгала от радости минут пять, потом побежала всем рассказывать о таком небольшом, но важном достижении. Работу с AI буду продолжать. С нейросетью сейчас хочешь не хочешь, а нужно научиться общаться. Это ускоряет и упрощает работу. «Кандинский» — в сердечке.
Теперь идеи участниц доработают, привлекая помощь профессионалов, и креативные плакаты молодых петербурженок разместят в общественных местах.
Реклама, ПАО Сбербанк Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: Kandinsky Дизайнер: Ольга Сергеева
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